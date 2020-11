Coronavirus, a Rieti morti tre anziani. Nelle ultime 24 ore altri 14 contagi

08 novembre 2020 a

Morti tre anziani che erano ricoverati all'ospedale di Rieti. Altri 14 positivi al Covid. E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti per l'emergenza coronavirus. Le persone che hanno perso la vita erano ricoverate nei ricoverate all'ospedale de' Lellis: si tratta di 2 donne di 79 e 78 anni e un uomo di 89.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (ragazza 11, uomo 50, donna 26, donna 42, donna 58, uomo 18, uomo 30, uomo 19, ragazzo 17), Contigliano (uomo 53, donna 25), Magliano Sabina (donna 40), Fara in sabina (uomo 55), Castel S. Angelo (uomo 70),

Contatti in sorveglianza domiciliare: 304, in 36 hanno terminato la quarantena. Si sono 36 guariti: 13 Rieti, 1 Montopoli in Sabina, 3 Fara in Sabina, 1 Tarano, 2 Cantalupo in Sabina, 2 Concerviano, 1 Poggio Bustone, 1 Poggio Nativo, 1 Poggio Catino, 1 Mompeo, 1 Borgorose, 1 Magliano Sabina, 1 Poggio Moiano, 3 Cittaducale, 1 Fiamignano, 1 Fara in Sabina.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1029.

