Rieti, morta una donna di 54 anni e 53 nuovi contagi

Una donna di 54 anni morta e 53 nuovi casi di Covid nella provincia di Rieti. Eccoli, nello specifico, riportati dalla Asl: Rieti: uomo 23, uomo 30, uomo 58, uomo 27, donna 33, donna 62, donna 78, uomo 51, donna 71, uomo 35, uomo 33, donna 52, donna 70, uomo 26, uomo 50, donna 42, uomo 57, donna 46, ragazzo 15, donna 44, donna 26, donna 35. Contigliano: bambina 4 Pescorocchiano: donna 61, donna 72, donna 65. Antrodoco: uomo 38, donna 43ò Orvinio: uomo 72, donna 55. Toffia: donna 37. Cantalice: ragazzo 17, uomo 39. Poggio Nativo: ragazzo 16. Scandriglia: uomo 49. Belmonte in Sabina: uomo 31. Magliano Sabina: donna 48. Castel Nuovo di Farfa: donna 44. Amatrice: donna 30, uomo 36. Forano: uomo 40. Poggio S. Lorenzo: uomo 24. Poggio Bustone: donna 61, ragazzo 16. Borgorose: uomo 32, uomo 38. Fara in Sabina: donna 40, donna 33, uomo 51. Roma: donna 25. Cittaducale: uomo 40. Longone Sabino: uomo 35. Petrella Salto: uomo 19.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 253. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 53. Guariti totale 26: 5 Rieti, 1 Amatrice, 1 Poggio Mirteto, 5 Torricella in Sabina, 1 Configni, 1 Morro Reatino, 2 Petrella Salto, 4 Cittaducale, 2 Poggio Moiano, 1 Petrella Salto, 1 Leonessa, 1 Toffia, 1 Orvinio. Si registra 1 decesso: una donna di 54 anni ricoverata presso Terapia Intensiva OGP Rieti. Il soggetto era affetto da comorbilità. Totale positivi in provincia di Rieti: 1052.

