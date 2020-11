Carabinieri Rieti, 25 posti di blocco in tutta la provincia: 3 denunciati

07 novembre 2020 a

I carabinieri del Comando provinciale di Rieti hanno eseguito, nella giornata di ieri, un servizio a largo raggio che ha interessato tutto il territorio della provincia. Ben 25 i posti di blocco posti in essere in contemporanea dalle stazioni e dai nuclei radiomobili delle tre compagnie (Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale). In campo, unitamente agli oltre 50 militari in uniforme, anche aliquote dei nuclei operativi e del nucleo Investigativo in abiti civili, con compiti di osservazione a supporto dei colleghi in divisa.

Impegnati in prima persona 12 dei 34 comandanti di stazione e gli ufficiali; il servizio, organizzato per la prevenzione e la repressione dei reati in genere nonché per infondere nella popolazione maggiore sicurezza, è stato supportato anche dal 16° nucleo elicotteri carabinieri di Rieti, che ha sorvolato la provincia controllando dall’alto l’intero dispositivo. Nell’ambito del servizio, i carabinieri di Fara in Sabina hanno denunciato un giovane del luogo, che, all’esito della perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pianta di canapa indiana, di quasi 4 grammi di hashish e di materiale utile al taglio e al confezionamento delle dosi. Una persona di Pescorocchiano è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dalla stazione di Fiamignano, poiché trovato, a Borgorose, al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito; la patente è stata ritirata. I militari della stazione di Poggio Moiano hanno denunciato, invece, un giovane del luogo per violazione degli obblighi inerenti al lavoro di pubblica utilità, poiché senza giustificato motivo e violando una sentenza emessa dal Tribunale di Rieti, non si recava sul luogo di lavoro. Complessivamente sono stati controllati 40 esercizi pubblici, 198 persone e 180 automezzi, con 14 contravvenzioni al Codice della strada elevate

