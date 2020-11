Coronavirus, due morti all'ospedale di Rieti. Altri 28 positivi

06 novembre 2020 a

a

a

Morti due positivi all'ospedale de' Lellis. Altri 28 nuovi casi. E' quanto emerge il bollettino della Asl di Rieti per l'emergenza coronavirus del 6 novembre. Le persone decedute erano ricoverate nella terapia intensiva dell'ospedale provinciale: si tratta di un uomo di 57 anni e uno di 76.

Nelle ultime 24 sono stati registrati altri 28 casi a Rieti (donna 29 anni, donna 50, uomo 39, donna 51, donna 37, donna 42, uomo 31, uomo 40, ragazzo 17), Contigliano ( donna 72), Poggio San Lorenzo (donna 52 e donna 64), Poggio Mirteto (donna 86), Toffia (uomo 72), Pescorocchiano (donna 59). Nel bollettino compaiono anche residenti a Torino (donna 24), Civita Castellana (donna 71), Poggio Mirteto (donna 86), L'Aquila (uomo 27), Vallinfreda (donna 84), Moldavia (donna 32) che sono domiciliati nel comuni del Reatino.

Contatti in sorveglianza domiciliare: 247. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 167. Guariti: 5 Rieti, 1 Fara in Sabina, 1 Cantalupo in Sabina, 1 Concerviano, 1 Montopoli in sabina, 1 Contigliano. Totale positivi in provincia di Rieti: 1027.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.