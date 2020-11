Coronavirus, morti due uomini di 42 e 68 anni. A Rieti superata la barriera dei 1.000 positivi

05 novembre 2020 a

Coronavirus, altri due morti positivi al coronavirus mentre Rieti supera la quota della mille persone attualmente positive. E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl per l'emergenza coronavirus del 5 novembre. Nelle ultime 24 ore sono decedute due persone che erano ricoverate all'ospedale de' Lellis:: un uomo di 68 anni e uno di 42. Erano ricoverati in terapia intensiva.

Sono 50 i nuovi contagi a Rieti (uomo 35, donna 22, donna 68, uomo 67, donna 34, uomo 59, donna 55, bambina 4, uomo 50, uomo 43, donna 69, ragazzo 14, uomo 39, uomo 53, uomo 82, uomo 46, uomo 76), Monteleone Sabino (bambina 10, uomo 72), Fara in Sabina (donna 50, donna 75, uomo 42, donna 68), Poggio Mirteto (donna 25, donna 32, donna 32), Forano (donna 42, uomo 43, ragazzo 16, uomo 22), Borgorose (bambino 9), Poggio Nativo (donna 56, uomo 19), Cittaducale (uomo 73), Castelnuovo di Farfa (uomo 18), Contigliano (uomo 48, uomo 61, donna 75, uomo 50, donna 55, uomo 84), Poggio S. Lorenzo (donna 58), Borgorose (uomo 20, uomo 55, uomo 59), Amatrice (bambina 7), Greccio (bambina 13), Scandriglia (ragazzo 17), Borgo Velino (ragazza 17), Casperia (donna 43).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 197. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 60. Guariti: 5 Rieti, 2 Stimigliano, 2 Cittaducale, 1 Cantalupo in Sabina, 2 Cantalice, 1 Fara in Sabina, 1 Cottanello, 1 Poggio Mirteto, 1 Montopoli in sabina, 1 Orvinio, 1 Concerviano, 1 Raccantica, 1 Scandriglia, 1 Forano.

Totale positivi in provincia di Rieti: 1010.

