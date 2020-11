Coronavirus, venerdì 6 novembre tamponi al drive in di Sant'Elpidio. Ma bisogna prenotarsi online

05 novembre 2020 a

Sono in programma domani, 6 novembre, i tamponi in modalità drive in a Sant'Elpidio (Pescorocchiano). A darne notizia è la Asl di Rieti informando che sarà impegnato il personale del Servizio di assistenza proattiva infermieristica aziendale. Per potersi sottoporre all'esame - dalle 9 fino all'esaurimento della lista - bisognerà prenotarsi tramite la piattaforma della Regione Lazio (clicca qui). La modalità di accesso online è molto semplice. Basta avere con sé la ricetta dematerializzata, con la prescrizione effettuata dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta e il codice fiscale ed entrare nella piattaforma regionale. Si ricorda che la prescrizione del tampone avviene su precise indicazioni cliniche.

