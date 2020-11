Prostituta propone sesso a 10 euro agli anziani davanti alla stazione. Romena allontanata da Rieti

05 novembre 2020 a

Offre prestazioni sessuali agli anziani davanti alla stazione. Foglio di via per una romena. Gli agenti della polizia di Rieti l'hanno sorpresa mentre cercava di adescare degli uomini. Il fatto è accaduto mercoledì 4 novembre intorno a mezzogiorno: una pattuglia delle volanti ha notato la donna, senza mascherina, che avvicinava gli anziani seduti nelle panchine davanti allo Scalo ferroviario o fermava i passanti "puntando" gli uomini "maturi".

I poliziotti sono intervenuti proprio mentre stava parlando con un anziano seduto in una fioriera al quale la donna aveva appena proposto prestazioni sessuali in cambio di 10 euro. Gli agenti hanno quindi bloccato la donna, una 35enne romena residente in provincia di Latina con a carico vari precedenti di polizia, che hanno poi accompagnato in Questura dove le è stato notificato il foglio di

via obbligatorio dalla provincia di Rieti, emesso dal Questore. Le è stata contestata la violazione amministrativa dell'obbligo di indossare la mascherina.

