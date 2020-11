Coronavirus, morto uomo di 69 anni a Poggio Mirteto. Positivo dipendente, chiude Comune

Elisa Sartarelli 05 novembre 2020 a

Un decesso a causa del Covid 19 a Poggio Mirteto. Positivo anche un dipendente comunale. A perdere la vita è stato un uomo di 69 anni piuttosto conosciuto in città. E' deceduto a causa del Coronavirus, dopo il ricovero in terapia intensiva all'ospedale de' Lellis di Rieti. Sembra che l'uomo avesse anche patologie pregresse. La comunità di Poggio Mirteto ha accolto con tristezza la notizia.

Positivo anche un dipendente comunale. Il sindaco Giancarlo Micarelli ha informato subito la popolazione del fatto che, a seguito dell'accertamento di un caso di positività al Covid 19 all'interno degli uffici comunali, la sede del Municipio sarebbe rimasta chiusa nella giornata di giovedì. 5 novembre. Nelle prime ore del mattino sono state effettuate le operazioni di sanificazione. Il Comune resterà probabilmente chiuso anche venerdì 6 novembre.

L'autotutela personale è il modo in cui possiamo difenderci dal virus, afferma Micarelli: "Ognuno di noi deve sentirsi potenzialmente contagiato e potenzialmente recettore dei contagi, - dice il primo cittadino - e deve trovare il modo di mettere in campo tutte le azioni preventive individuali. Si deve restare il meno possibile in giro e bisogna adottare le misure igieniche di base. Il virus si trasmette soprattutto se si sta vicini e nei contagi sociali. Ognuno deve avere la consapevolezza di essere contagiante per gli altri, restando quindi protetto e a distanza. La cosa principale - conclude - è l'autotutela personale".

In via precauzionale è stato sospeso a Poggio Mirteto il tradizionale mercato cittadino settimanale del venerdì. "L’amministrazione - si legge in una nota - sta inoltre lavorando per valutare l’ipotesi di diminuire le tariffe agli operatori in base al numero delle settimane interessate da chiusura".

In totale si conterebbero più di trenta positivi a Poggio Mirteto, numero incerto in una situazione in continua evoluzione.



