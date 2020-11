Picchia la nonna e la ferisce alla testa. Arrestato giovane di 26 anni a Forano

05 novembre 2020 a

a

a

Picchia la nonna e la ferisce alla testa. Arrestato giovane di 26 anni. E' accaduto questa notte a Forano dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Poggio Mirteto sono intervenuti dopo la chiamata al 112 di un'anziana settantenne che aveva riferito di essere stata percossa dal nipote, V. G. L'uomo, dopo l'ennesimo litigio, ha picchiato la nonna provocandole un trauma cranico e ferite lacero contuse alla testa, escoriazioni ed ecchimosi al viso, alle gambe e alla mano destra.

Non è questa la prima volta in cui i carabinieri si sono visti costretti a intervenire in quell’abitazione a difesa della donna, vittima di un vero e proprio maltrattamento da parte del nipote. Per il giovane, rintracciato subito dopo l’aggressione, è scattato l’arresto in flagranza per l'ipotesi di maltrattamenti in famiglia e lesioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.