Rieti, l'assessore Emili: "Rispettate le stime dell'Agenzia delle entrate"

Nessuna riduzione dei prezzi dei terreni rispetto alle stime fatte dall’Agenzia delle Entrate, nessun favore fatto a componenti della giunta. In sintesi estrema questa la risposta dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Emili alle critiche mosse dai tre consiglieri Giosuè Calabrese, Andrea Sebastiani e Roberto Casanica che avevano chiesto al sindaco Cicchetti il motivo di una svalutazione così evidente dei terreni comunali rispetto alla stima precedente fatta dall’Agenzia.

“La revisione dei prezzi di delle aree ‘167’ è stata dettata dalla necessità di adeguare l’entità di quei corrispettivi al tenore dei valori di mercato ed alle condizioni socio- economiche del territorio che nell'ultimo decennio hanno subito un significativo peggioramento. Affidando l’incarico all'Agenzia delle Entrate abbiamo dato prova di notevole trasparenza e la delibera di giunta rispecchia integralmente le stime elaborate dall'Agenzia delle entrate e sulla scorta delle indicazioni fornite da quest'ultima applica a tutte le aree contemplate dal Piano di zona la riduzione del 15%”.

Poi Emili entra nel merito. “L'unica eccezione è data dalle aree ‘167’ comprese nel quartiere di Borgo Sant’Antonio dove la riduzione del valore dei terreni è stata del 25 % e ciò in ragione dei maggiori costi delle fondazioni da sostenere per edificare in quella zona. Tuttavia, contrariamente a quanto dicono i tre consiglieri, nessun componente della Giunta è proprietario di aree nel quartiere di Borgo Sant’Antonio”. Secondo Emili comportamento trasparente anche nei confronti dell’assessore De Santis. “Anche per le particelle intestate a lui nel determinare i prezzi di acquisizione delle aree ‘167’ si è attenuta alle stime ed alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate”. Poi l’affondo finale. “E’ da escludere anche e solo la possibilità che la delibera attribuisca un vantaggio a De Santis, il quale è già assegnatario delle aree 167 per effetto, peraltro, di una decisione assunta dalla precedente Amministrazione di centrosinistra. Il solo ventilare tale privilegio reca oltraggio alla limpidezza di una procedura e di una decisione amministrativa ispirata alla sola volontà di dare finalmente attuazione al Piano di zona. Anche in tema di edilizia economica e popolare, dunque, come pure sta avvenendo per l'attuazione del Piano regolatore in generale e per la trasformazione urbanistica delle Porrara in particolare, la Giunta Cicchetti porta a compimento quel che altri hanno soltanto annunciato. Evidentemente taluni mal digeriscono la rinnovata intraprendenza urbanistica dell'Amministrazione comunale e provano ad inquinarne o a contrastarne i risultati formulando congetture che confondono il valore dei terreni con i prezzi delle aree ‘167’, nonché a mezzo di illazioni francamente insopportabili per uomini notoriamente votati al servizio del solo interesse generale. Non ce ne curiamo. La gravità del momento è tale da mettere al bando le polemiche e da imporre a chi amministra il solo dovere di lavorare per affrontare la crisi e per attenuarne gli effetti sulla popolazione civile”.



