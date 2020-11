Coronavirus, morto anziano di 97 anni al pronto soccorso di Rieti. Ci sono altri 55 positivi, tra i quali un bambino di un anno

04 novembre 2020 a

Rieti, anziana di 97 anni positiva al coronavirus morta al pronto soccorso. Ci sono altri 55 positivi.

La Asl ha diramato il bollettino sanitario relativo all'emergenza coronavirus del 4 novembre. E' morta un uomo di 97 al pronto soccorso dell'ospedale provinciale de' Lellis: era affetto anche da altre patologie.

Nelle ultime 24 sono stati ufficializzati altri 55 contagi a Rieti (uomo 33, uomo 22, uomo 90, uomo 71, donna 61, donna 46, donna 49, uomo 35, donna 33, uomo 62, donna 63, bambino 7, ragazzo 14, donna 25, donna 61, donna 52, uomo 56, donna 52, uomo 76, donna 24, uomo 33.), Borbona (bambino 1, ragazzo 11), Borgo Velino (bambino 3), Borgorose (uomo 57, donna 53, donna 53, uomo 32, donna 32, uomo 35), Cantalupo in Sabina (uomo 20), Castel Sant'Angelo (bambina 13), Cittaducale (uomo 21, bambino 3, donna 65), Fara in Sabina (donna 34, donna 69, donna 50, donna 33.), Fiamignano (bambino 9, uomo 45), Forano (uomo 32), Greccio (uomo 46), Magliano Sabina (uomo 18), Monteleone Sabino (donna 83), Montopoli in Sabina (bambina 9), Orvinio (ragazza 17), Poggio Bustone (donna 73, donna 33), Poggio Mirteto (donna 65, donna 41, uomo 36), Poggio S. Lorenzo (donna 61), Roccantica (donna 60), Scandriglia (donna 35).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 227. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 156. Guariti: 8 Rieti, 1 Scandriglia, 1 Leonessa, 1 Fara in Sabina, 1 Antrodoco, 1 Petrella Salto, 1 Poggio Mirteto. Totale positivi in provincia di Rieti: 984.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 239 tamponi nasofaringei in modalità drive-in.

