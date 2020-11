Rieti, nuovo asfalto nel quartiere delle Villette e sul Terminillo

04 novembre 2020 a

Proseguono anche questa settimana i lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza di numerose strade di Rieti e delle frazioni, finanziati con un milione e 700 mila euro dalla Giunta Cicchetti e dall’assessorato ai lavori pubblici guidato da Antonio Emili. Negli ultimi giorni i lavori si sono concentrati sul quartiere Villette, in particolare con la ripavimentazione di via Felli, via Cardinal Tedeschini, via Angelotti e via Cardinal Canali, e sul Terminillo, con la ripavimentazione di Via dei Cerri.

