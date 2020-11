03 novembre 2020 a

Coronavirus, termoscanner e mascherine irregolari. Sequestro della Finanza di Rieti. I militari del Nucleo Mobile del Gruppo, hanno controllatodi vari esercizi commerciale finalizzati a verificare il rispetto del Codice del Commercio soprattutto per quanto riguarda la vendita di prodotti che durante la pandemia sono diventati indispensabili: mascherine, guanti, termometri a distanza e via dicendo.

A Cittaducale sono stati sequestrati 718 articoli fra misuratori digitali a distanza della temperatura corporea, protezioni facciali in plastica, mascherine protettive delle vie aeree in tessuto e guanti in lattice monouso, in quanto privi delle informazioni minime previste in favore del consumatore. Il titolare del negozio ha ricevuto una sanzione di 25.823 euro ed è stato segnalato alla Camera di Commercio.

Nel capoluogo i finanzieri hanno sequestrato 580 mascherine in quanto prive delle informazioni minime previste in favore del consumatore, anche in questo caso con la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa fino a 25.823,00 euro e segnalazione del responsabile alla locale Camera del Commercio.



