Carabinieri Rieti, le prime impressioni del nuovo comandante provinciale a un mese dall'insediamento

03 novembre 2020

La ricerca del Sole 24 Ore sulla criminalità nel 2019 nelle province italiane regala la fotografia del Reatino come una terra tranquilla, unico dato in controtendenza quello sui furti in abitazione, dove vengono rilevate 546 denunce. Anche di questo parla il colonnello Bruno Bellini, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ad un mese dal suo insediamento “stiamo facendo una analisi di questi reati nella provincia di Rieti, per ottimizzare le risorse in luoghi, giorni e fasce orarie più consoni sia alla prevenzione che alla repressione”. Tutto sommato una provincia tranquilla, ma proprio per questo con alte aspettative che l’ufficiale ci tiene a non tradire “l’impegno è mantenere questo standard di sicurezza altissimo che la popolazione giustamente pretende. E’ fondamentale che noi ci facciamo trovare sempre pronti e senza cali di concentrazione, non perdendo mai la curiosità che è alla base di ogni investigatore che si rispetti.” Dotato di una formazione completa che va dall’attività investigativa ai massimi livelli, alle missioni all’estero, ma anche di una grande capacità comunicativa, il comandante conferma le sue prime impressioni sulla provincia di Rieti “una provincia sana, fatta di gente laboriosa che purtroppo ha avuto la sventura di dover affrontare due terremoti, la ricostruzione del tessuto economico ed in fine ora l’emergenza dovuta al coronavirus”. Il colonnello punta su un sempre più stretto rapporto con la popolazione, vedendo le caserme dei Carabinieri come luoghi di presidio anche sociale del territorio, la richiesta ai suoi uomini è quella di “assoluta disponibilità. Il cittadino deve avere la certezza che se si reca in una caserma dei Carabinieri avrà sempre una risposta a 360 gradi”. Questo anche per “aumentare la percezione di sicurezza. Avere la certezza di potersi rivolgere ad una persona in uniforme disponibile e pronta all’ascolto aiuta a sentirsi sicuri”. Una missione da svolgere in un panorama in mutamento in cui “ci sono i fenomeni migratori ed un’accoglienza che dobbiamo garantire”, come ci possono essere anche episodi di devianza giovanile ed uso di droghe che possono portare ad una maggiore sensazione di insicurezza. La pandemia ha svuotato le strade e ridotto i reati, ma anche “completamente cambiato il lavoro dei Carabinieri”, mettendo ancora più in evidenza il dovere sociale dell’Arma verso una popolazione “disorientata e impaurita e che non sa più a chi rivolgersi. Sempre più spesso anche i contatti telefonici che abbiamo ci portano a dover rincuorare soprattutto gli anziani”. Gli stessi a cui i militari dell’Arma grazie alla convenzione con Poste Italiane hanno consegnato la pensione in caso di necessità. Il comandante Bellini vede in questa missione sociale il futuro dei Carabinieri, in continuità con il passato, in fondo “siamo quelli di Pane amore e fantasia”.

