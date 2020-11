Fara Sabina, puliti tutti i cimiteri. Il sindaco Roberta Cuneo: "Promessa mantenuta"

03 novembre 2020 a

Fara in Sabina, cimiteri ripuliti e rimessi a lucido, finalmente, per la commemorazione dei defunti. Un intervento atteso da tempo, che, si spera, venga ripetuto periodicamente, per garantire lo stato dei luoghi di sepoltura, negli ultimi mesi finiti in uno stato di degrado totale. “In campagna elettorale abbiamo promesso in campagna elettorale di riportare il prima possibile pulizia, decoro e bellezza nei nostri cimiteri, e posso dire che in poco tempo i primi risultati già si vedono”, ha detto il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo. “Il lavoro è appena cominciato – ha aggiunto l’assessore con delega alla manutenzione dei cimiteri, Fabio Bertini - ci eravamo dati il 2 novembre come obiettivo per riportare il decoro nei nostri cimiteri e credo che questo piccolo traguardo sia stato raggiunto. E’ un primo piccolo risultato, c’è ancora molto da fare, stiamo lavorando sia per quanto riguarda la carenza di loculi che per garantire una adeguata gestione dei cimiteri e far tornare questi luoghi belli, puliti e decorosi come sempre dovrebbero essere”.

