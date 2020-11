Coronavirus, positivo va in giro nel parco Cittaducale. Denunciato ragazzo di 19 anni

03 novembre 2020 a

E' positivo al coronavirus, ma esce e va al parco. Denunciato ragazzo di 19 anni. Il ragazzo è stato sorpreso dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Antrodoco durante un controllo nella notte tra il 2 e 3 novembre. era sottoposto al regime della quarantena obbligatoria e di sorveglianza attiva per positività al Covid-19 dal 19 ottobre.

I finanziarie hanno dunque denunciato il ragazzo per inosservanza dell’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia segnalare la persona che era con lui persona, di 20 anni, alla Asl di Rieti per le valutazioni di rito.

