Fara Sabina, Daniela Simonetti attacca: "Cibo di scarsa qualità nella mensa scolastica"

03 novembre 2020 a

Fara Sabina, Simonetti attacca: "Cibo di scarsa qualità nella mensa scolastica". A sollevare il caso è la consigliera comunale del gruppo di opposizione "Il Ponte"

"Molti cittadini - dice la consigliera - segnalano una situazione di grave carenza nella ripartenza della refezione scolastica: cibo di scarsa qualità e quantità a fronte di un costo tra i più elevati della Provincia e sicuramente troppo esosi per le famiglie in questo periodo di grossa difficoltà economica. Trovo grave che in un Comune di 15 mila abitanti con una popolazione scolastica che fruisce del servizio intorno al migliaio si sia di fatto permesso che il centro cottura( ubicato fino allo scorso anno a Talocci, centrale nel territorio così da garantire la stessa equidistanza) venisse trasferito a Monterotondo".

Dunque l'appello all'amministrazione comunale: "Chiedo con forza alla maggioranza che governa questo comune che venga verificata la ragione di questo provvedimento da parte della ditta appaltatrice. Se necessario si riveda il bando di gara e prima di ogni cosa in un servizio così importante è delicato venga garantita la qualità".

