Coronavirus, a Rieti record di contagi: 91 nuovi nuovi casi. C'è anche un bambino di 2 anni

Record di contagi a Rieti: 91 nuovi casi. C'è anche bambino di 2 anni. E' stato diffuso il bollettino sanitario della Asl di Rieti sull'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore si registrano casi a Rieti (donna 27, uomo 41, donna 36, donna 30, donna 35, donna 57, donna 29, uomo 62, donna 63, uomo 70, bambino 7, uomo 57, bambino 7, bambina 4, bambina 7, bambino7, uomo 40, uomo 52, donna 53, donna 55, bambina 5, donna 44, uomo 26, uomo 30, uomo 27, uomo 97), Amatrice (uomo 56), Antrodoco (donna 28, donna 59), Borbona (donna 47, uomo 42, uomo 53, donna 62, donna 39), Borgorose (uomo 80, bambina 8, uomo 42, bambino 9, uomo 50), Cantalupo in Sabina (donna 46, donna 25, uomo 55, donna 51), Casaprota (uomo 66, donna 61), Cittaducale (ragazza 17, uomo 49, uomo 73, donna 67), Colli sul Velino (uomo 47), Concerviano (bambina 9), Contigliano (ragazzo 16), Cottanello (bambino 2, donna 34), Fara in Sabina (uomo 71, donna 47, ragazza 16, uomo 50, uomo 29, uomo 21, uomo 26, donna 34, uomo 30, uomo 43, donna 20), Fiamignano (uomo 77, bambino 9, donna 54), Forano (uomo 33), Frasso Sabino (donna 22, ragazza 16), Magliano Sabina (donna 77, uomo 21), Montopoli in sabina (uomo 51, ragazzo 16, ragazza 11), Pescorocchiano (donna 28), Petrella Salto (donna 61), Poggio Bustone (uomo 63), Poggio Mirteto (donna 50, donna 29, uomo 26, uomo 41, donna 63), Poggio Moiano (donna 47, donna 23), Poggio S. Lorenzo (donna 58, uomo 46), Toffia (ragazzo 17), Torri in Sabina (uomo 67, uomo 34).

Contatti in sorveglianza domiciliare: 288. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 84. Guariti: 1 Rieti, 1 Petrella Salto, 1 Cantalupo in Sabina, 1 Leonessa, 1 Torri in Sabina, 1 Selci, 1 Torricella in Sabina, 1 Roccantica. Totale positivi in provincia di Rieti: 944.



Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 519 tamponi nasofaringei in modalità drive-in. Ad oggi i tamponi nasofaringei eseguiti in modalità drive-in sono 16.046.





