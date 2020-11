Polo della logistica di Passo Corese, parte commercializzazione del settimo capannone

Paolo Giomi 03 novembre 2020 a

Viaggia a ritmo serrato la realizzazione del settimo capannone del polo logistico di Passo Corese. Che proprio in vista del suo completamento – previsto per la primavera del 2021 – nella giornata del 3 novembre ha ufficializzato l’affidamento della commercializzazione degli spazi ad uno dei principali intermediari immobiliari d’Italia, la GVA Redilco, che ne curerà, da qui all’apertura, la locazione e la commercializzazione su mandato del gigante Aew, società leader mondiale negli investimenti immobiliari.

L’asset logistico, classificato come “grado A” (ovvero una delle “pezzature” più grandi di tutti i lotti presenti nel polo logistico di Passo Corese, assieme a quello dove, dal 2017, opera il centro distribuzione FCO1 di Amazon) è ormai in fase di ultimazione per conto dello sviluppatore, nonché progettista, Engineering 2K, che ne è anche general contractor dell’immobile, ed è situato in una posizione strategica all’interno dell’agglomerato industriale, essendo a ridosso della strada regionale ternana, principale via d’accesso al polo e via di comunicazione tra l’area e l’Autostrada del Sole. “Proprio per la sua posizione, e la connessione alle grandi infrastrutture di collegamento, incrementano la natura di location prime della zona, già scelta da prestigiose realtà e primari operatori del settore – ricorda in una nota la società GVA Redilco - sviluppato su una superficie fondiaria di 100mila metri quadrati, l’asset di circa 50mila metri quadrati può essere suddiviso in 4 moduli da 12mila metri quadrati ciascuno, comprensivo di uffici”. Ipotesi che, se realizzata, farebbe tramontare l’arrivo in terra sabina di un colosso come il gruppo francese Adeo, titolare dei marchi Leroy Merlin e Bricoman, che per i suoi asset logistici avrebbe bisogno sicuramente dell’intero immobile, e non di una sua parte. Ciò nonostante la commercializzazione è appena agli inizi, e l’immobile, costruito secondo i più elevati standard qualitativi di ultima generazione, e caratterizzato da un’altezza utile sotto-trave di 11 m, da 56 baie di carico, da illuminazioni a LED e da un impianto sprinkler ESFR/NFPA, è pronto ad essere messo sul mercato. Diventando, di fatto, il settimo immobile dell’agglomerato industriale di Passo Corese, dopo quelli, già operativi, di Jonathan, Colli Drill, Antica Erboristeria, Amazon, Metro Cash & Carry e, in ultimo, lo spedizioniere di Poste Italiane Sda Express Courier, pronto ad aprire i battenti nei prossimi giorni.



