Carabinieri di Cittaducale nello spot del Ministero della difesa. Il video

03 novembre 2020 a

a

a

Carabinieri di Cittaducale nello spot del Ministero della difesa E' stato diffuso il filmato preparato per celebrare la giornata dell'unità nazionale del 4 novembre. Nel video, girato nelle scorse settimane, compaiono anche i militari della Compagnia di Cittaducale dal 2016 impegnati nelle zone colpite dal terremoto.

"Domani 4 novembre celebriamo la giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale. Sotto la stessa bandiera Bandiera italiana oggi come allora ci ritroviamo uniti per costruire il futuro. Nostro e delle prossime generazioni", ha scritto su Twitter il ministro Lorenzo Guerini.

Il video, guidato dallo slogan “io ci credo”, rivive quei drammatici giorni, fatti di dolore, di macerie, di morte, sottolineando l’impegno degli uomini dell’Arma, realizzando uno zoom sulle loro uniformi impolverate e sulle loro mani sporche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.