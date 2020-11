Lotta alla povertà, scende in campo l'associazionismo sociale. L'esempio di Rieti

Francesco Storace 02 novembre 2020 a

Contro la povertà, tentando di mettere in rete l’associazionismo sociale. Il Comune di Rieti sta facendo sul serio in tempi davvero difficili come quelli che le fasce più disagiate stanno vivendo. E la giunta Cicchetti, con l’assessore Giovanna Palomba, sta facendo da pilota per una strada che potrebbe fare da capofila anche ad altre amministrazioni.

Non c’è solo il progetto presentato la scorsa settimana in smart working per sostenere lo sforzo del volontariato. Ma la prosecuzione di un progetto, La Porta Sociale, che nasce nel 2018 e diventa “patrimonio” pubblico con una delibera di giunta dopo una prima fase sperimentale.

“Tanta gente – racconta l’assessore – chiede aiuto, anzitutto per sostegni alimentari. Bisogna dare riscontro immediato a tanti nuovi casi, anche non noti ai servizi sociali, che si manifestavano in maniera sempre crescente”.

E attorno all’idea-progetto La Porta sociale, il banco alimentare e l’adesione di una decina di associazioni, che comunque restano autonome. Poi la firma di un protocollo ad hoc. E ogni anno - spiega la Palomba - viene rinnovata la convenzione in essere ed è sempre possibile l'adesione da parte di realtà Associazionistiche operanti, prevalentemente se non esclusivamente, nel settore del sostegno alimentare. Nella Convenzione è previsto un rimborso delle sole spese vive rendicontate.

Le Associazioni attualmente facenti parte del progetto sono: Il Guazzabuglio (capofila), Caritas, Mensa Santa Chiara, Croce Rossa, I volontari del Cuore, Un cuore per te, Volontariato Vincenziano, il Fosso di Helm, I Cavalieri di Malta.

La media delle richieste quotidiane nel periodo iniziale era di circa una decina di chiamate. Gli interventi avvengono ed avvenivano tramite segnalazione diretta da parte dei Servizi o contatto con le Associazioni che, in rete, intervengono dandone comunicazione, in ogni caso, ai servizi sociali.

La consegna del pacco avviene tramite consegna a domicilio.

Ovviamente, trattandosi di sostegno emergenziale, proprio per evitare una sovrapposizione di interventi con le altre Associazioni che già istituzionalmente sono preposte alla somministrazione di derrate e cibo, la Porta Sociale nasce per un sostegno immediato, in emergenza, prescindendo da valutazioni in ordine alle capacità reddituali del nucleo fino, ad esempio, all'anno precedente. I casi delle nuove povertà appunto.

Si prevedono, nel progetto originario, 3/4 somministrazioni al massimo a distanza di due settimane. Ove la situazione di disagio si dovesse però cronicizzare, avviene la totale presa in carico da parte dei Servizi, la valutazione del caso specifico, lo studio delle potenzialità nel tentativo di offrire una possibilità di ripresa.

Tuttavia, la pandemia ha stravolto i canoni ordinari di intervento e i numeri. La richiesta oscilla dalle 12 alle 24 chiamate al giorno.

Gli interventi delle Associazioni sono in notevolissimo aumento (raccolta cibo, distribuzione alimenti, aiuti alle fragilità). Ed è il motivo per cui la rete è fondamentale.

