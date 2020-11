Terremoto, da giugno 300 residenti nel cratere sono rientrati nelle loro abitazioni

02 novembre 2020 a

Mille persone rientrate nelle proprie abitazioni, ripristinate e riqualificate da giugno allo scorso ottobre; di queste quasi 300 nel solo versante laziale del cratere sismico del Centro Italia. Che al netto di una pandemia arrivata, soprattutto con la seconda ondata, anche nei territori di Amatrice e Accumoli, ha subito una rapida velocizzazione delle procedure nel 2020, sia per quanto riguarda la parte pubblica, sia (soprattutto) per quanto concerne quella privata. E’ questo il quadro dipinto dai numeri elencati dal commissario straordinario alla ricostruzione post-terremoto, Giovanni Legnini, che nonostante la sua recente positività al Coronavirus – da lui stesso annunciata – prosegue nel lavoro di accelerare i processi ricostruttivi, con una struttura più snella ed efficiente, e con nuovi parametri normativi varati nelle ultime ordinanze. Tre provvedimenti, nuovi di zecca, sono inoltre in arrivo nelle prossime settimane, a completamento del quadro normativo in essere. La prima ordinanza andrà a disciplinare l’uso dei poteri in deroga concessi dalla legge al Commissario per la realizzazione di opere prioritarie, caratterizzate da particolari criticità, o la ricostruzione dei centri storici più colpiti, poteri che potranno essere delegati ai soggetti attuatori degli interventi, tra i quali gli stessi comuni. La seconda ordinanza interverrà sulla normativa della ricostruzione privata, con l’intento di risolvere alcune problematiche ancora aperte, dalla ripartizione del contributo nei condomini, agli interventi sugli edifici di interesse culturale, alla migliore definizione degli aggregati, alla messa in sicurezza degli edifici collabenti, alle tolleranze costruttive. Una terza ordinanza, invece, andrà a rimodulare il programma di intervento sulle opere pubbliche, con la definizione di un nuovo elenco unico.

“Il rischio di un blocco dell’attività, dovuto soprattutto alle limitazioni indotte dalle misure di contrasto alla pandemia non si è verificato. Si tratta di dati positivi – ha spiegato il Commissario Legnini – tenuto conto del fatto che nel corso dell’anno sono cambiate radicalmente le procedure per la ricostruzione e sono state introdotte importanti novità normative, dalle tariffe professionali dell’equo compenso per i tecnici, al superbonus edilizio, che hanno avuto bisogno di tempo per essere assimilate dai professionisti ed entrare a regime”.

C’è poi il capitolo risorse. Gli ingenti stanziamenti messi a disposizione fino ad ora potrebbero arricchirsi a breve da un nuovo finanziamento, contenuto all’interno del Recovery Plan per l’emergenza sanitaria continentale. Il pacchetto è ora al vaglio del Governo e dei quattro presidenti delle Regioni inserite nel Cratere, prevede sostegni economici non solo per la ricostruzione “diretta”, ma anche alle attività economiche del territorio, dei servizi sociali, delle strutture pubbliche.

