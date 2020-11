Coronavirus, riapre scuola Borgo Quinzio dopo sanificazione. Ma una classe resta in isolamento

Paolo Giomi 02 novembre 2020 a

Riaprirà le porte il 3 novembre la scuola comunale di Borgo Quinzio-Corese Terra, dopo gli urgenti interventi di sanificazione che si sono resi necessari a seguito di un nuovo caso di positività riscontrato nella serata di domenica 1 novembre all’interno della quinta elementare. Classe che, secondo i protocolli in vigore, dovrà ora proseguire l’attività con la didattica a distanza fino alla cessata emergenza. Per tutte le altre classi è previsto invece il rientro, come stabilito dall’ordinanza emanata nelle ore scorse dal sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo.

Quello di domenica è il primo caso di positività al Coronavirus riscontrato all’interno del principale plesso scolastico del quadrante nord-est del territorio comunale. Altri casi, nei giorni scorsi, sono stati riscontrati alle scuole elementari di Passo Corese e Talocci (in questo plesso, in realtà, a risultare positivo è stato un genitore di un alunno iscritto e non l’alunno stesso, ndr), nonché alle medie di Passo Corese. In ogni situazione la dirigenza scolastica, come da protocollo, ha contenuto l’allarme ponendo le singole classi in didattica a distanza, e consentendo il rientro in classe, previa sanificazione degli ambienti, solo ad emergenza rientrata. In questo modo il Comune di Fara Sabina ha potuto tenere aperte tutte le scuole di sua competenza. Almeno in attesa di nuove, eventuali disposizioni normative in arrivo nei prossimi giorni.

