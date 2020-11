Monterotondo, guano nel centro storico. Il Comune ingaggia un falco per scacciare gli storni

02 novembre 2020 a

Monterotondo, il Comune si affida ad un falco per scacciare gli storni che ormai dimorano sugli alberi di piazza della Rimembranza, in pieno centro. I volatili, presenti a migliaia, stanno creando ormai da tempo seri problemi a livello igienico–sanitario. Il guano, infatti, ha invaso le scalinate ed i marciapiedi sottostanti gli alberi. Non sono state risparmiate neanche le auto in sosta a ridosso di Palazzo Orsini. “Sono partiti degli interventi specializzati con i 'Falconieri Roma' nella zona di viale della Rimembranza e del Giardino del Cigno per risolvere il problema della presenza degli storni e soprattutto del guano che crea problemi di igiene pubblica, coordinati dagli assessori Bronzino e Cavalli", ha fatto sapere il sindaco Riccardo Varone.

“Purtroppo gli interventi durante il mese di settembre non hanno avuto buon esito, anche perché forse si trattava di una specie di volatili diversa” ha spiegato ancora il primo cittadino, ricordando così la determina con la quale si stanziavano duemila euro per allontanare i volatili tramite tre sessioni di intervento con l’utilizzo del grido di allarme dello storno, tenutosi in tre giorni consecutivi all’orario del tramonto. Le operazioni messe in campo hanno visto l’utilizzo, oltre che dei dissuasori sonori, di un falco addestrato.

