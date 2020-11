Gigi Proietti morto. La madre originaria di Leonessa e il legame con l'attore reatino Paolo Fosso

02 novembre 2020 a

“E comunque nascere e morire lo stesso giorno lo poteva fà solo Mandrake” è con il riferimento al film “Febbre da Cavallo” e l’immagine, di Gigi Proietti che saluta il suo pubblico con le braccia aperte e il sorriso inconfondibile, che il popolo dei social saluta uno degli attori più amato dagli italiani. Nato il 2 novembre del 1940 avrebbe compiuto 80 anni proprio il 2 novembre e su questo giorno era lui stesso a scherzarci dicendo che non puoi scegliere il giorno in cui nasci. E nemmeno quello in cui muori. Ma Gigi Proietti ha fatto l’ultima mandrakata e se n’è andato proprio il giorno in cui un Paese intero lo avrebbe festeggiato. E invece i suoi 80 anni li ha festeggiati, con accanto la moglie e le figlie, abbassando il sipario senza fare rumore e salutando con il suo sorriso istrionico.

A Rieti in tanti ricordano lo spettacolo, inserito nel “Cammino dei racconti" che il 24 novembre di nove anni fa lo portò sul palco del teatro Flavio Vespasiano per uno spettacolo-intervista in cui era affiancato dall'attore e regista Duccio Camerini.

C’era un legame tra Gigi Proietti e il nostro territorio visto che la mamma, Giovanna Ceci, era originaria di San Clemente una frazione di Leonessa. Ed è il sindaco Gianluca Gizzi a ricordarlo: “Lascia un grande vuoto qui a Leonessa, il grande Gigi Proietti. Indimenticabili le sue doti di attore, comico, cantante, doppiatore e molto altro, di sangue per metà leonessano. Non lo dimenticheremo mai”.

E non lo dimenticherà mai chi con lui ha studiato e iniziato la carriera teatrale e poi cinematografica e televisiva. È l’attore reatino Paolo Fosso che scrive “Addio Maestro mio! Un senso di vuoto. Privato e pubblico. Vuoto disperato. Grazie”.

E ci si sente intrusi ad entrare in un dolore così personale mentre con voce rotta Paolo Fosso dice: “È una giornata veramente pesante, sono affranto ed il ricordo di Gigi è impossibile da condensare. Ero suo ammiratore dall’età di 8 anni, poi sono stato suo allievo e ogni volta che vado in scena prima di salire sul palco ripenso al mio provino con lui che mi dà indicazioni di regia. Più di questo non mi sento di aggiungere”.

