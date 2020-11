02 novembre 2020 a

Antrodoco, provoca incidente sotto l'effetto di droghe. Denunciato dai carabinieri. Si tratta di un quarantenne di Amatrice, M. M le iniziali, che è stato trovato in evidente alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di cannabinoidi dopo essere uscito fuori strada con la sua auto. I militari gli hanno ritirato la patente mentre l'auto è stata sequestrata per la successiva confisca.

A Borbona i militari di quella stazione hanno denunciato in stato di libertà un cinquantenne del luogo che è stato sorpreso a circolare al volante della propria autovettura in evidente stato di ebbrezza alcoolica. In tale circostanza, lo stesso ostacolava più volte gli operanti nel compiere un atto del proprio ufficio. A seguito delle sue precarie condizioni psico-fisiche, veniva trasportato a mezzo di ambulanza all’Ospedale civile di Rieti, dove si rifiutava si sottoporsi agli accertamenti alcolemici e sanitari.

Pertanto, veniva deferito alla Procura della Repubblica di Rieti per rifiuto di sottoporsi ad accertamento sanitario e resistenza a pubblico ufficiali. I successivi accertamenti consentivano di verificare che l’uomo si era messo al volante dell’auto, con la patente scaduta da cinque anni.



