Pugnale con lama di 13 centimetri nascosto in casa. Denunciato un 45enne di Fara Sabina

02 novembre 2020 a

Pugnale con lama di 13 centimetri nascosto in casa. I carabinieri di Fara Sabina hanno denunciato un 45enne per il reato di detenzione abusiva di armi, L'arma è stata trovata dopo una perquisizione. Sempre nel territorio di Fara, a Talocci, i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno sottoposto a test alcolemico, il conducente di un’autovettura che viaggiava sulla carreggiata in modo non consono ai dettami del codice della strada. Si tratta di un cinquantenne del luogo, al quale è stato rilevato un tasso di alcol di gran lunga superiore al consentito. La sua patente è stata ritirata.

Veniva, pertanto, immediatamente ritirato il documento di guida e l’autovettura affidata alla proprietaria.

Sempre nello stesso Comune, i militari hanno denunciato un cinquantenne, residente a Fiano Romano, per il reato di possesso ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, nonché di chiavi alterate. Lo stesso, controllato a bordo della propria autovettura, veniva trovato in possesso di due taglierini, un frangi vetro e due grossi cacciavite.



