Perseguita una donna a Poggio San Lorenzo. I carabinieri arrestano uno straniero.

L'uomo, un quarantenne originario del Sudan da tempo residente a Toricella in Sabina, si sarebbe reso responsabile di diversi atti persecutori ai danni di una donna del posto. Condotte che hanno spinto il gip di Rieti a firmare un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I fatti risalgono a febbraio ma solo adesso è scattata la misura cautelare per il presunto stalker che è stata eseguita nella giornata del 1 novembre dai carabinieri della stazione di Poggio San Lorenzo.

L'uomo è stato accompagnato dai militari dunque nel carcere romano di Regina Coeli.

