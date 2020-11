Rieti, contagiate sette infermiere e medico in gravi condizioni

Paola Corradini 02 novembre 2020 a

Sale a 817 il numero dei positivi in provincia di Rieti cui si aggiunge il decesso di un 74enne ricoverato presso il reparto Covid dell'ospedale De Lellis. A Rieti città ieri 7 nuovi positivi al tampone molecolare tra cui un bambino di 7 anni e una 14enne. In provincia 11 nuovi casi suddivisi nei Comuni di Scandriglia, Poggio Nativo, Torricella in Sabina, Fara in Sabina, Poggio Mirteto, Monteleone Sabino, Antrodoco, Poggio Bustone, Cittaducale e Forano, una bambina di 8 anni. Salgono a 240 in soggetti in sorveglianza domiciliare. Se tra i cittadini il virus continua a far salire il numero dei contagi, tra il personale del De Lellis, la situazione non è migliore visto che ieri sono risultati positivi al tampone nasofaringeo 7 infermiere del reparto di cardiologia ed uno dei medici è in rianimazione. “Praticamente – come fanno notare altri colleghi - nel reparto non c’è più nessuno, soprattutto per le procedure notturne interventistiche perché non c'è personale formato per quel tipo di professionalità che possa sostituire chi è in quarantena”. Qualcosa di simile era accaduto giorni fa quando anche il reparto Medifast era stato chiuso per carenza di medici e personale dovuta alla positività degli operatori sanitari. Intanto, dopo la riapertura del reparto Covid 1, ormai con tutti i posti letto occupati, sembra si stia lavorando per riaprire anche il reparto Covid, sempre al quarto piano, dove erano stati attivati durante il lockdown di marzo e poi chiusi prima dell'estate. E così si va avanti cercando di tamponare un'emergenza che è a livello nazionale ma che nella nostra provincia, con i numeri che parlano da soli, è sicuramente notevole. I medici ospedalieri come quelli di medicina generale sono sovraccarichi dovendo affrontare spesso non soltanto la malattia e curare e assistere i pazienti ricoverati, ma tranquillizzare quanti hanno patologie riconducibili al Covid. “Numerose le richieste e le segnalazioni – dice un medico di base – che ricevo ogni giorno e spesso devo essere io a tranquillizzare i miei pazienti che sono a casa in quarantena magari da soli e in attesa di avere la risposta del tampone”. E a proposito di tamponi viene confermato che c'è un ritardo nella consegna dei referti visto che al momento l'ospedale dispone di una sola macchina che può effettuare non più di 240 tamponi al giorno. Considerando che solo ieri al drive-in ne sono stati effettuati 317 è chiaro che, facendo una media, si rimane indietro. Lo dimostrano le prime lamentele che iniziano ad arrivare da parte di cittadini in quarantena come di genitori di ragazzi che sono stati in classe con docenti o compagni positivi, che sono in attesa di avere la risposta da una settimana.

