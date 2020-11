01 novembre 2020 a

a

a

Coronavirus, alunno positivo a Borgo Quinzio. Sindaco chiude scuola elementare. A dare la notizia è stata nella serata el 1 novembre il sindaco Roberta Cuneo con un messaggio su Facebook: "Mi è stato segnalato oggi un nuovo caso di positività al Covid19 nella classe 5 della scuola primaria di Borgo Quinzio. Per questo motivo sto predisponendo tramite ordinanza, che sarà disponibile a breve, la chiusura del plesso scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado) per procedere con la sanificazione dell’Istituto domani stesso".

Propio in questi minuti il sindaco sta predisponendo l'ordinanza. Domani nell'istituto saranno ultimate le operazioni di sanificazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.