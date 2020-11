Escursionisti in difficoltà sui monti del Reatino, interviene l'elicottero dei vigili del fuoco

01 novembre 2020 a

a

a

Intenso fine settimana per vigili del fuoco, carabinieri e 118 impegnati nel recupero di persone in escursione sui rilievi del Reatino trovatesi in difficoltà e quindi costrette a richiedere l’intervento dei soccorritori. L’intervento più importante sul monte Tancia in cui è è stato richiesto anche l’ausilio dell’elicottero dei vigili del fuoco per recuperare un escursionista rimasto ferito. Altre due persone sono state recuperate nei pressi del lago del Salto in località Campolano. La coppia aveva perso il sentiero e sono stati ricondotti alle vetture dai soccorritori. L’ultimo intervento sul Terminillo, nella zona della Vallonina: al calare del sole due escursionisti non se la sono sentita di proseguire sul sentiero che stavano percorrendo e hanno chiesto aiuto. Individuati sono stati riportati a valle in sicurezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.