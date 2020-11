Covid, altri 18 positivi in Sabina. Il totale sale a 817

01 novembre 2020 a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 18 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Rieti: uomo 83, uomo 67, uomo 54, donna 36, ragazza 14, uomo 80, bambino 7, bambino7. Forano: bambina 8. Cittaducale: uomo 82. Poggio Bustone: donna 78. Antrodoco: donna 24. Poggio Mirteto: uomo 73. Monteleone Sabino: uomo 63. Fara in Sabina: uomo 72. Torricella in Sabina: uomo 56. Poggio Nativo: donna 58. Scandriglia: donna 45. Contatti in sorveglianza domiciliare: 240. Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 44. Guariti: 3 Rieti, 2 Selci, 1 Casperia, 1 Leonessa, 1 Roccasinibalda. Totale positivi in provincia di Rieti: 817. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 316 tamponi nasofaringei in modalità drive-in.

