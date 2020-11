Coronavirus, a Magliano Sabina allarme Covid nella scuola primaria. Lezioni sospese in una classe

01 novembre 2020 a

Coronavirus, a Magliano Sabina lezioni sospese in una classe della scuola primaria. Lo ha comunicato il sindaco Giulio Falcetta con un comunicato che è stato pubblicato su Facebook poco fa. L'istituto scolastico ha sospeso in via precauzionale le lezioni della sezione D della scuola primaria vista la positività al tampone rapido in un componente della classe. E' stata disposta la sanificazione.

"Al momento sul nostro territorio abbiamo 7 persone positive comunicateci dalla Asl, alcune sintomatiche ma stanno meglio. Abbiamo un altro tampone positivo, ancora non comunicatoci dalla Asl, la persona è legata a link familiare e già in isolamento da 10 giorni", scrive Giulio Falcetta che aggiunge: "Abbiamo una famiglia di 4 persone in sorveglianza, in seguito alla positività di parenti stretti residenti in altra città.

Ci sono poi due concittadini che hanno eseguito il tampone rapido in strutture private risultato positivo, domani effettueranno il tampone molecolare al drive in".

"La maggior parte dei casi sono legati a link familiari già isolati, i due dei tamponi rapidi (se confermati) sono cluster nuovi, di cui uno isolato da una settimana. Sappiate che i protocolli ci sono e sono stati attivati e le persone sono assistite. La Asl sta adottando nuove procedure per snellire l'attesa del referto dei tamponi, che si sta rivelando il tallone d'Achille. Rimane la raccomandazione. Non prendiamo poco seriamente la faccenda, facciamo attenzione", conclude il primo cittadino.

