Nerola, sindaco Granieri: "Domani test rapidi dalle 9,30. Gratis per alunni e over65"

Per contrastare l’emergenza coronavirus, che purtroppo ha causato conseguenze drammatiche, è fondamentale che ognuno nel proprio piccolo rispetti i protocolli, le regole di sicurezza e il distanziamento sociale. Contestualmente sono fondamentali le attività di prevenzione e di controllo.in particolare in questo momento in cui il sistema è sovraccarico è fondamentale mettere ognuno il proprio contributo. Per questo motivo il nostro comune ha voluto fornire il proprio contributo, sottoscrivendo un accordo con un laboratorio analisi, convenzionato con la regione, per effettuare test rapidi. Domani mattina, dalle 9,30 il laboratorio si sposterà in una tensostruttura al parcheggio "Coste di papa". Iniziativa, questa, che sarà possibile anche grazie al sostegno della protezione civile. Siamo soddisfatti e orgogliosi poiché abbiamo già ricevuto circa 400 prenotazioni, a dimostrazione di quanto la cittadinanza abbia ben compreso l’importanza di tale misura. Inoltre, i test saranno gratuiti per gli alunni di ogni ordine e grado ( fino alle medie), per gli insegnanti, i collaboratori scolastici e per le persone over 65. La nostra iniziativa è stata decisa anche per fornire un servizio alla nostra comunità, visto che è prioritario rafforzare la medicina territoriale, per evitare cosi anche di ingolfare i pronto soccorso dei nostri ospedali. Nerola, quindi, nel suo piccolo vuole essere all’avanguardia sul tema delle prevenzione sanitaria, mantenendo sempre alta la attenzione Lo dichiara in una nota il sindaco di Nerola Sabina Granieri

