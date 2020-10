Rieti, al pronto soccorso record di accessi e personale stremato

31 ottobre 2020 a

Una lotta che vede in prima linea medici ed infermieri combattere contro un nemico invisibile. Oggi come durante la prima ondata della pandemia. Avevano dismesso la loro armatura fatta da tute, guanti, occhiali, mascherina e visiera. Ma sapevano che il nemico non era sconfitto. Il Covid 19 non se n’era mai andato ed è tornato, più forte di prima. E la guerra è ricominciata ed è più dura di prima. Al De Lellis si combatte come in tutti gli ospedali d’Italia. Occhi stanchi, turni raddoppiati, il pensiero di potersi ammalaregi o contagiare i propri cari, nulla ferma chi ha fatto un giuramento. Ieri al De Lellis il pronto soccorso e l’area Covid erano saturi e i medici non sapevano più dove ospitare i pazienti. Ma è una guerra e in battaglia non ci si può fermare. Questo fanno i nostri medici e a loro dobbiamo essere grati.

