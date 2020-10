Covid, altri 55 casi e il totale dei contagiati in provincia arriva a 807

31 ottobre 2020 a

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore dall’Asl si registrano 55 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Questa la situazione dei contagiati per località: Rieti: donna 63, uomo 52, donna 35, uomo 37, donna 30, donna 29, bambino 11, donna 42, bambina 10, donna 58, uomo 59, uomo 34, uomo 51, uomo 52, bambina 10, uomo 80, uomo 70. Cantalupo in Sabina: bambina 6. Antrodoco: donna 24. Amatrice: donna 51. Ascrea: donna 46. Borbona: uomo 56, uomo 84. Fara in Sabina: donna 46, uomo 49, donna 43, donna 70. Contigliano: uomo 42. Poggio Mirteto: bambino 9, uomo 54, uomo 19, uomo 19, donna 58, donna 51, donna 49. Borgorose: donna 18, bambina 9, bambino 9, bambina 9, bambina 9, uomo 26, donna 47. Borgo Velino: uomo 81. Torri in Sabina: donna 34. Monteleone Sabino: donna 34, donna 78, donna 73. Poggio Bustone: uomo 22. Cittaducale: ragazza 12. Fiamignano: donna 51. Labro: donna 64. Montopoli in Sabina: donna 35, uomo 18. Cantalice: donna 18. Selci: uomo 54. I contatti in sorveglianza domiciliare sono 276, i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare sono 48. Guariti: 3 Rieti, 1 Cantalupo in Sabina, 1 Fara in Sabina. Il totale positivi in provincia di Rieti è 807. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 267 tamponi nasofaringei in modalità drive-in.

