Rieti, 69 nuovi casi. Il totale sale a quota 756

Sono 69 i nuovi casi di Covid in provincia di Rieti. Il totale dei contgiati arriva a quota 756. "All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore - si legge nel bollettino della Asl - si registrano 69 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. Rieti: donna 26, donna 87, donna 26, donna 47, uomo 77, uomo 71, uomo 82, donna 23, uomo 51, uomo 85, donna 49, uomo 63, donna 61, ragazza 13, donna 51, ragazzo 13, uomo 62, uomo 22, donna 46, donna 64, donna 52, uomo 57, donna 81, uomo 39, donna 47, donna 58, uomo 45, uomo 51, uomo 26, uomo 38, donna 50, uomo 24. Poggio Mirteto: donna 62. Cittaducale: uomo 47, ragazza 12, ragazzo 16, donna 49. Antrodoco: uomo 86, donna 81. Selci: uomo 24, donna 54. Contigliano: donna 36. Colle di Tora: donna 53. Borgorose: uomo 32, uomo 40, uomo 47. Amatrice: uomo 46, ragazzo 13. Orvinio: donna 19. Rivodutri: uomo 49. Fara in Sabina: donna 33, donna 46, uomo 48, uomo 37. Cantalice: donna 66. Ascrea: uomo 53, donna 71. Poggio Bustone: uomo 70. Pescorocchiano: uomo 29. Stimigliano: uomo 24, donna 48, uomo 55, uomo 18. Forano: ragazza 12. Scandriglia: ragazzo 13. Torricella in Sabina: uomo 67. Borgo Velino: donna 85. Magliano Sabina: donna 24. Toffia: uomo 59. Contatti in sorveglianza domiciliare: 733 Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 279. Guariti: 1 Rieti, 1 Leonessa. Si registra un decesso: un uomo di 38 anni ricoverato presso Terapia Intensiva. Totale positivi in provincia di Rieti: 756. Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 336 tamponi nasofaringei".

