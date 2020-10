Rieti, incontro tra buddhisti, islamici e cristiani

30 ottobre 2020 a

A pochi giorni dall’incontro di dialogo religioso in Campidoglio alla presenza di Papa Francesco e dal ripetersi di gravi atti di terrorismo fondamentalista in Francia, un momento di incontro tra rappresentanti di religioni diverse è stato organizzato domani a Fara in Sabina ( Rieti), dalle 16:30, attraverso un webinar gratuito e una diretta Facebook sulla pagina "Tempio Zen del Gorinkai". A promuoverlo, questa volta, saranno i Buddhisti del Tempio Zen Italia Gorinkai guidati da Gianfranco Gentetsu Tiberti, allievo diretto del Roshi Hozumi Gensho, 83mo patriarca del Buddhismo Zen Rinzai, protagonista del dialogo interreligioso promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Attraverso l’associazione "Go Rin Kai" affiliata ASI, Tiberti ha promosso l’evento "Oriente-Occidente: Orizzonti di luce", secondo incontro di dialogo culturale e religioso a cui parteciperanno Mario Polia docente di antropologia alla Pontificia Università gregoriana di Roma e l’Imam Yahya S. Y. Pallavicini della Moschea al-Wahid di Milano. Sono stati invitati anche i rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, il cescovo di Rieti mons. Domenico Pompili e altri docenti universitari. Saranno trasmessi video sulle calligrafie tradizionali e sul canto religioso in Oriente e in Occidente e presentato il libro "Un Buddhista in Occidente" del Roshi Hozumi Gensho.

