Unione inquilini: "Su canoni affitti concordati da proprietà richieste inaccettabili"

Nel Comune di Rieti è in discussione il rinnovo dell’accordo territoriale per i canoni concordati, ma il confronto è partito come peggio non poteva. "L’accordo vigente risale al 2008, nel pieno della bolla immobiliare; oggi quei prezzi sarebbero inesigibili, anche se i proprietari possono continuare a praticarli ottenendo inoltre sconti fiscali sconosciuti all’epoca della sottoscrizione del testo". È quanto si legge in una nota dell’Unione inquilini. "La revisione deve esserci - spiega il comunicato - ad imporla è la tragica realtà di impoverimento dei nostri territori: questo vale per Rieti e soprattutto dovrebbe valere per Roma. Ma certamente non può essere una revisione al rialzo, come invece pretende la proprietà immobiliare. In tre delle quattro zone di cui si compone la zona centrale diella città, i proprietari pretendono rincari anche del 40 per cento rispetto ai valori del 2008. Francamente è una pretesa inaccettabile, soprattutto in questo periodo".

