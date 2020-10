Coronavirus, morto a 39 anni a Rieti. E' la più giovane vittima dall'inizio dell'emergenza

29 ottobre 2020 a

a

a

Si allunga la lista dei morti a Rieti per Coronavirus. Nella tarda mattinata di oggi, nonostante non sia stato inserito nel bollettino sanitario del 29 ottobre, è deceduto un uomo di 39 anni, peruviano, ricoverato da qualche giorno in Terapia intensiva all'ospedale San Camillo de' Lellis di Rieti dopo essere stato ricoverato con chiari sintomi riconducibili al virus. La notgizia si è diffusa nella serata. Si tratta della più giovane vittima del Reatino da quando è iniziata l'emergenza legata alla pandemia.

Prosegue intanto la corsa contro il tempo per recuperare il numero di tamponi da analizzare, si parla di oltre mille.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.