Coronavirus, a Rieti altri 33 casi. Contagiate anche due bambine di 9 e 6 anni. E' stato pubblicato il bollettino sanitario del 29 ottobre relativo all'emergenza Covid. I nuovi casi sono a Rieti (bambina 9, ragazzo 13, uomo 47, uomo 60, donna 21, uomo 39, uomo 46, uomo 76, donna 74, uomo 41, donna 63, donna 70, uomo 46), Borgorose (donna 17, uomo 28, donna 57), Castel Sant'Angelo (donna 41), Cittaducale (donna 65, uomo 48), Colle di Tora (donna 45, uomo 56), Contigliano (bambina 6), Forano (ragazzo 15), Frasso Sabino (donna 38, ragazzo 14), Monte San Giovanni (donna 85, uomo 69), Petrella Salto (uomo 73), Poggio Bustone (donna 27), Poggio Mirteto (donna 24, donna 48), Poggio Nativo (ragazzo 13), Stimigliano (donna 51).



Contatti in sorveglianza domiciliare: 295 . Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 25 . Due i guariti: 1 Rieti, 1 Cittaducale. Totale positivi in provincia di Rieti: 690.

Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 445 tamponi nasofaringei. Il numero totale di tamponi eseguiti fino ad oggi in modalità drive-in è di 14 mila 408.







