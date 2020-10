Coronavirus, a Rieti boom di tamponi. Super lavoro pe il laboratorio analisi, la Asl ordina nuovi macchinari

29 ottobre 2020 a

Nel giorno in cui nel Reatino si registrano 44 nuovi casi (e due ricoveri) per un totale di 659 casi ma anche 15 guarigioni, la Asl ha annunciato la procedura di acquisizione di un ulteriore estrattore molecolare per la ricerca dell’RNA virale nel tampone nasofaringeo da utilizzare presso il Laboratorio analisi dell’ospedale De Lellis. Questo permetterà di processare oltre il doppio dei tamponi e di ridurre i tempi di refertazione, che ora stanno creando disagi e proteste all’utenza.

“L’allungamento dei tempi di lavorazione che si è determinato nelle ultime settimane - fanno sapere dalla Asl -, è causato dal numero esponenziale di tamponi inviato al laboratorio analisi. Attualmente, la struttura processa una media di 600 tamponi al giorno provenienti dai drive-in territoriali, dall’attività domiciliare, dai reparti ospedalieri, dal pronto soccorso per le urgenze, dalle 75 tra Case di riposo, Comunità alloggio e Case famiglia private e dalle 5 Rsa presenti in provincia: oltre il doppio rispetto alla capacità massima di erogazione prevista a giugno, quando il Laboratorio analisi dell’ospedale di Rieti è stato inserito nella rete CoroNet regionale, per far fronte alla ‘prima ondata’ della pandemia”.

E proprio per ridurre i tempi, gli operatori del Laboratorio analisi, hanno aumentato i cicli di lavorazione dei tamponi, che ormai si protraggono per tutta la notte. “Ci scusiamo per i disagi - sottolineano dalla Asl -, chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e comprensione. L’aumento esponenziale della curva dei contagi infatti, ci costringe a gestire, oltre all’attività ospedaliera, con un numero sempre maggiore di ricoveri per Covid 19 e l’attività presso le sedi distrettuali territoriali, la prevenzione e il contenimento del virus nell’intera provincia: la sorveglianza su oltre 1200 cittadini in isolamento, il monitoraggio e la verifica di 75 tra Case di riposo, Comunità alloggio e Case famiglia private, 5 RSA e 44 plessi scolastici con 85 Istituti, oltre alle scuole gestiste dai singoli Comuni”.

