Sabina Universitas, Il Comune paga i debiti. Cicchetti: "Ora una nuova dirigenza"

La Sabina Universitas non muore anzi guarda al futuro. Questo quanto emerso dalla conferenza stampa “Operazione trasparenza” indetta dal sindaco Cicchetti e dal vice sindaco Sinibaldi.

“Ci piace dare la notizia – ha aperto Cicchetti - quando le cose sono state fatte. Abbiamo lavorato alacremente e i risultati iniziano a vedersi. Rieti non può rinunciare all’università e dopo essere stata bonificata e sanificata dovrà avere una nuova dirigenza e nuove prospettive perché l'università deve essere il gioiello di Rieti che affida proprio a questa istituzione le sorti del proprio avvenire. Sono stati pagati 500 mila euro di debiti pregressi (precedente amministrazione) e si è investito sull'università per 1,5 milioni. Il Comune ha fatto il proprio dovere. C'è la volontà di andare avanti”. E poi i dati con il “Consorzio Sabina Universitas che oggi spende la metà” chiosa Cicchetti. E' Daniele Sinibaldi ad analizzare il quadro nel dettaglio. “Per prima cosa – dice - il Comune ha acquisito, con altri soci, quota parte della Provincia che aveva ridotto le quote con la precedente giunta. Ad oggi il Comune ha una partecipazione passata dal 27% al 41% delle quote divenendo, con la Fondazione Varrone, socio di maggioranza nel Consorzio”. E poi la disamina dei costi con i “634 mila euro che il Comune spendeva nel 2013/2014 e quote al 27% fino ad arrivare al 2018/2019 con 401 mila euro e il doppio delle quote con budget e spese riformulati. Sempre nel 2013/2014 il Consorzio spendeva 2,7 milioni mentre l'ultimo bilancio approvato riporta 1,4 milioni e il prossimo scenderà sotto il milione”. Quindi un'operazione di restyling dei costi “mantenendo facoltà e servizi immutati grazie all'accordo con La Sapienza e la Tuscia che ha ridotto i costi per l'erogazione dei corsi universitari passando da 294 mila euro per Sapienza e 120 mila euro per Tuscia, anno 2015/2016, a 80 mila e 40 mila nel 2018/2019”.

Una volta rimessi i debiti con le università si guarda, spiega Sinibaldi “a un superamento della forma consortile che non è la più adatta e al futuro con tutti i soci per capire quale sia la forma migliore per andare avanti con un progetto duraturo e qualificato”.

In chiusura è Cicchetti a parlare di “progetti futuri cui stiamo lavorando legati anche al recupero di spazi in centro che potrebbero ospitare sedi e studenti anche diversi da quelli messi a disposizione dalla Provincia senza entrare in conflitto, ma lavorando insieme per un'università che cresce”.

