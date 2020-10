28 ottobre 2020 a

Bambina attaccata dai cani del vicino a Capena. E' in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto intorno alle 17 del 28 ottobre in in viale del Castello. La piccola è stata improvvisamente aggredita dai due grandi cani che le hanno provocato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Capena e gli operatori del 118 che, date le condizioni della piccola, hanno chiesto l’intervento della eliambulanza per trasportarla d’urgenza al Gemelli. In azione anche i veterinari della Asl. I militari stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto è avvenuto in quella strada ed hanno raccolto le prime testimonianze

