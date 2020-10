28 ottobre 2020 a

Convento colpito da un fulmine, frati al freddo a Poggio Bustone. Appello per aiutarli

Mancano i soldi per riparare i danni provocati al convento da un fulmine e i frati lanciano un appello. “Lo scorso 14 ottobre un fulmine si è abbattuto sul nostro convento - spiega fra Renzo Cocchi -. Stiamo facendo la conta dei danni, di gran lunga superiore alle nostre forze, visto che ai debiti precedenti si sono sommate le spese che dovremo affrontare. Attualmente abbiamo l’energia elettrica in alcune zone, ma non abbiamo gas, acqua calda e riscaldamento. Chi volesse aiutarci può inviare qualcosa al nostro conto bancario – Convento San Giacomo IT06I0200838801000005230150 causale ‘aiuto santuario del perdono’ o donarlo di persona”

