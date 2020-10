Attentato di Dacca, pubblicato il bando per la borsa di studio intitolata a Simona Monti

Simona Ruggeri 28 ottobre 2020 a

È stato pubblicato dal Comune di Magliano il nuovo bando per la borsa di studio intitolata a Simona Monti, la maglianese barbaramente uccisa nell’attentato terroristico di Dacca del luglio 2016. La borsa di studio, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, fu istituita quasi nell’immediato proprio per ricordare quella donna, conosciuta da tutti in paese, che aveva la passione di girare il mondo e scoprire nuovi luoghi e nuove culture. Simona amava così tanto viaggiare che aveva lasciato già altre volte la sua Magliano per fare diverse esperienze, anche lavorative. Era stata in Cina, in Perù, in Australia e, a settembre di quel 2016, si era stabilita in Bangladesh dove si era trasferita l’azienda per cui lavorava. Trovandosi sicuramente nel luogo sbagliato, nel giorno sbagliato e nel momento sbagliato, incontrò la morte. Una morte tragica, per mano di persone folli. Oggi l’auspicio è che questo premio, destinato a giovani meritevoli che hanno già compiuto un percorso di studi valido, possa servire loro ad arricchire il proprio bagaglio culturale.

Quest’anno sarà nuovamente il Comune ad acquistare il pacchetto formativo per un importo non superiore a 2500 euro. Potranno partecipare al bando i ragazzi residenti nel comune da almeno 3 anni in possesso del titolo di studio di laurea (triennale o magistrale). La scadenza è prevista per le ore 12 del prossimo 23 dicembre.

