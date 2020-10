Parcheggi a pagamento alla stazione di Passo Corese. Marinangeli chiede spiegazioni al sindaco che risponde: "L'assessore fino a poco tempo fa eri tu"

Paolo Giomi 28 ottobre 2020 a

Marco Marinangeli lo ha fatto davvero. Dopo essere stato assessore ai trasporti del Comune di Fara Sabina per gli ultimi 4 anni e mezzo, ruolo che gli ha permesso di seguire in prima persona l’iter della vicenda relativa all’arrivo dell’area di sosta a pagamento nel parcheggio della stazione di Fara Sabina-Montelibretti ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per chiedere quali azioni stia mettendo in campo l’attuale amministrazione comunale per tutelare o agevolare i cittadini di Fara proprio in virtù di quel progetto. E a mettere nero su bianco tutti i punti mancanti della storia è il sindaco Roberta Cuneo: “E’ curioso che il consigliere Marinangeli chieda conto a questa amministrazione su quali operazioni si stiano studiando per evitare che i cittadini di Fara Sabina subiscano quello che lui definisce ‘balzello’, quando lui stesso, in qualità di assessore delle precedenti giunte comunali, avrebbe potuto aprire una discussione fattiva e collaborativa con il Comune di Montelibretti, cosa che non è stata mai fatta – spiega la Cuneo –. Dovrebbe invece spiegarci come mai, nel nuovo protocollo sottoscritto nel 2018 presso la Prefettura di Rieti proprio con Montelibretti sulla gestione dell’area della stazione ferroviaria, sparisca improvvisamente il punto relativo alle partecipazioni proporzionali dei Comuni aderenti rispetto alla gestione del parcheggio, e in particolare le specifiche relative ad un possibile parcheggio a pagamento, che erano invece presenti nel protocollo con valenza quinquennale stipulato nel 2011”. Parafrasando, il Comune di Fara Sabina si è “auto-escluso” da ogni tavolo su un’iniziativa del genere, proprio sotto la guida dell’ex assessore Marinangeli. “Si ritiene dunque che sul ‘balzello’ si potesse chiedere una convocazione della consulta dei sindaci interessati ma che evidentemente non si è ritenuto opportuno intervenire. Ad oggi, per poter tutelare i cittadini di Fara Sabina, nel rispetto di un protocollo esistente, ci stiamo muovendo per chiedere la convocazione di una consulta permanente al Comune di Montelibretti e a tutte le parti coinvolte per porre in essere eventuali agevolazioni” conclude il sindaco.

