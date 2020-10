Coronavirus, Circo Orfei bloccato a Rieti. Scatta la catena di solidarietà social per portare cibo agli animali

28 ottobre 2020 a

a

a

La carovana del Circo Rolando Orfei che sosta nel parcheggio del PalaSojourner è rimasta vittima delle restrizioni del nuovo Dpcm varato dal premier Conte. Infatti non potendo più fare spettacoli artisti e personale sono fermi con tutti gli animali al seguito. Una situazione difficile ma non ancora critica da suggerire ai responsabili del circo di rivolgersi alle scuole cittadine e del quartiere e di adottare uno o più animali, portando loro del cibo.

L’appello è stato lanciato anche attraverso i social: Il punto di raccolta è il Bar Pasticceria New Daniel, in via De Juliis dove tranne il lunedì è possibile portare il cibo necessario per gli animali dalle ore 18 alle 20.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.