28 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, a Rieti contagiata bambina di 3 anni. I nuovi casi sono 44.

Sono i casi emersi nelle ultime 24 ore e contenuti nel bollettino della Asl di Rieti del 28 ottobre relativo all'emergenza coronavirus. Rieti (donna 30, ragazzo 14, uomo 50, ragazzo 17, uomo 60, donna 59, bambina 9, donna 52, uomo 39, donna 39, donna 64, donna 57, uomo 45, donna 84 (ricoverata presso reparto Malattie Infettive OGP Rieti), uomo 68, donna 33, uomo 38), Antrodoco (uomo 33), Borgorose (uomo 50, donna 38), Cantalice (donna 62 ricoverata presso reparto Covid OGP Rieti, donna 43, donna 55), Cantalupo in Sabina (uomo 63), Cittaducale (ragazza 14, donna 27), Contigliano (donna 50, donna 53, uomo 64), Fara in Sabina (uomo 20), Fiamignano (bambino 8), Forano (uomo 60), Frasso Sabino (uomo 41), Montasola (uomo 18), Monteleone Sabino (donna 37), Montopoli in Sabina (donna 42, bambina 3), Pescorocchiano (donna 62). Petrella Salto (ragazzo 17), Poggio Mirteto (uomo 69, donna 34, donna 43). Poggio Moiano (donna 42). Toffia (uomo 45).



Contatti in sorveglianza domiciliare: 169 Soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare: 33 . Guariti: 4 Rieti, 1 Borbona, 2 Fara in Sabina, 1 Stimigliano, 2 Cittaducale, 1 Leonessa, 2 Montopoli in Sabina, 1 Concerviano, 1 Tarano.



Totale positivi in provincia di Rieti: 659



Nelle ultime 24 ore presso il drive-in della Asl di Rieti sono stati eseguiti 261 tamponi nasofaringei.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.