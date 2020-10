Nudo nel parcheggio appoggia le parti intime sulle auto. Denunciato nigeriano

28 ottobre 2020 a

Nudo nel parcheggio appoggia le parti intime sulle auto in sosta. Denunciato nigeriano.

E' stato identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico dai carabinieri di Rieti il nigeriano che nei giorni scorsi ha "dato spettacolo" nel parcheggio di un supermercato della città denundandosi e appoggiando le sue parti intime sulle auto in sosta.

A far scattare le indagini era stata una donna che, scandalizzata dallo "spettacolo", aveva denunciato quanto aveva visto ai carabinieri. L'uomo di origini nigeriane è stato bloccato poco dopo dai carabinieri e non è riuscito a dare documenti validi ai militari. E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico frequentato anche da minori e per irregolarità nel soggiorno in Italia.

